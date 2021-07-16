Кількість жертв повені в Німеччині зросла до 80

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на газету Bild .

З вівторка йде безперервний дощ - сильніший, ніж за останні 200 років. У Шульді (Рейнланд-Пфальц) були повністю знесені шість будинків. Лише у районі Арвайлер поліція повідомляє про 19 загиблих.

"Усього в землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц загинуло щонайменше 80 осіб. 1300 зникли безвісти лише в Арвайлері (район у Рейнланд-Пфальц, - ред.). Були пошкоджені сотні будинків, багато повністю зруйновані", - пише видання.