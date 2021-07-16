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Кількість жертв повені в Німеччині зросла до 80

Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині вирує повінь, вулиці заливає водою. В результаті негоди загинули мінімум 80 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Bild.

З вівторка йде безперервний дощ - сильніший, ніж за останні 200 років. У Шульді (Рейнланд-Пфальц) були повністю знесені шість будинків. Лише у районі Арвайлер поліція повідомляє про 19 загиблих.

"Усього в землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц загинуло щонайменше 80 осіб. 1300 зникли безвісти лише в Арвайлері (район у Рейнланд-Пфальц, - ред.). Були пошкоджені сотні будинків, багато повністю зруйновані", - пише видання.

Нагадаємо, у Німеччині через повінь понад тисячу людей зникли безвісти.

Зазначимо, на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

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