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Кількість жертв повені в Афганістані збільшилась більше ніж вдвічі

Новини » В світі    06.04.2019 - 15:01
Кількість жертв повені в Афганістані збільшилась більше ніж вдвічі
Ілюстративне фото (twitter.com/IFRCAsiaPacific)

Більше 100 родин переселені унаслідок повені

Унаслідок повені в Афганістані в західній провінції Герат і північно-західній провінції Бадгіс вже загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press.

Як зазначається, сотні родин також були переміщені через руйнівні повені. За даними місцевих чиновників, від повені постраждали дві губернії.

Раніше повідомлялося, що раптовий паводок змив кілька сіл в районі Карах, в результаті чого загинули 5 людей. За словами чиновника, після повені ще 17 сільських жителів пропали без вісті. Крім того, проливні дощі і повені забрали життя 3 людей, ще 6 людей отримали поранення. Всього було відомо про 8 загиблих, станом на 5 квітня.

РБК-Україна писало, що в результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані  протягом тижня загинули щонайменше 45 осіб. Повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня в північних провінціях Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

Нагадаємо, міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя в неділю, 24 березня, повідомив, що в результаті природної катастрофи, яка викликана тропічним циклоном "Ідай" кількість жертв склала щонайменше 644 людини. В результаті повені близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки. 

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