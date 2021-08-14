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Кількість жертв повеней у Чорноморському регіоні Туреччини зросла

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Субота 14 серпня 2021 12:07
Кількість жертв повеней у Чорноморському регіоні Туреччини зросла Фото: у Туреччині зросла кількість жертв повеней (ntv.com.tr)
Автор: Инна Собора

Число жертв повеней і селевих потоків в причорноморському регіоні Туреччини знову зросло. Воно вже досягло 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Згідно з повідомленням Управління із запобігання та ліквідації наслідків НС (AFAD), в північній провінції Кастамону загинули 34 людини, а в Синопі - шість.

Крім того, в провінції Бартин тривають пошуки віднесеного селевим потоком місцевого жителя.

Дев'ятеро людей потрапили до лікарень.

Зону стихійного лиха на півночі країни напередодні відвідав президент Реджеп Таїп Ердоган. Глава держави запевнив, що держава зробить все можливе для усунення наслідків природних катаклізмів на півночі та півдні країни.

Нагадаємо, в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.

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