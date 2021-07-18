Кількість жертв повеней в Європі перевищила 180 осіб

Район Берхтесгаденер-Ланд в Баварії, що межує з Австрією, став останнім регіоном, постраждалим від рекордних опадів і повеней, що послідували за ними.

Ще одна смерть в неділю збільшила кількість загиблих в Німеччині до 156 в результаті найсерйознішого стихійного лиха майже за шість десятиліть, а число загиблих в Європі - до 183.

Близько 110 людей загинули в найбільш постраждалому районі Арвайлер на південь від Кельна. Поліція повідомляє, що в міру того, як паводок відступить, очікується, що там будуть виявлені нові тіла.

Європейські повені, що почалися в середу, в основному торкнулися німецьких земель Рейнланд Пфальц, Північний Рейн-Вестфалія, а також деяких частин Бельгії. Цілі громади були відрізані від електрики і зв'язку.

У землі Північний Рейн-Вестфалія померло не менше 45 осіб, а в Бельгії - 27 осіб.

Уряд Німеччини готуватиме понад 300 мільйонів євро в якості негайної допомоги і мільярди євро на ремонт зруйнованих будинків, вулиць і мостів, заявив міністр фінансів Олаф Шольц.

Міністр економіки Пітер Альтмайер повідомив, що для малих підприємств, які постраждали від повені і пандемії COVID-19, також може бути виплачена короткострокова допомога в розмірі 10000 євро.