Кількість жертв катастрофи порому в Іраку зросла до 93

Більшість жертв аварії порому - жінки і діти

Кількість жертв катастрофи порому в Іраку досягла 93 людей. Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на владу республіки.

Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Більшість жертв аварії порому - жінки і діти. Відзначимо, що були врятовані 60 людей.

За даними телеканалу, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії порому в Іраку загинули 85 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

Також 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею і перевозив 136 тис. тонн конденсату, надлегку нафту. Це еквівалентно трохи менше 1 млн барелів.