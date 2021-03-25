ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість жертв ДТП з українцями у Польщі зросла

Новость на русском → Жешув, Четвер 25 березня 2021 12:53
Кількість жертв ДТП з українцями у Польщі зросла Фото: ДТП з українцями у Польщі (rmf24 pl)
Автор: РБК-Україна

Число загиблих в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) з українцями в Польщі, яка сталася 6 березня, зросло до шести. У лікарнях залишаються ще двоє постраждалих.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, вчора в лікарні міста Жешув помер громадянин України, пасажир цього автобуса.

"Його сім'я проінформована, зараз вирішується питання репатріації тіла до України. Таким чином, кількість загиблих у тій аварії зросла до шести осіб", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що в лікарнях залишаються двоє українців, у тому числі жінка у важкому стані.

Нагадаємо, понад півсотні українців потрапили в ДТП в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся, на місці загинули п'ять осіб. За версією польського слідства, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет.

Українському водію пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі за ненавмисну аварію. Передбачається, що він допустив невдалий маневр, коли вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Польська сторона зазначає, що автобус рухався з дозволеною для цієї ділянки швидкістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Польша украинцы
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"