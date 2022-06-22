Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 307,

Харківській - 175,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 54,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 30,

Сумській - 17.

Зокрема, вчора, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

Крім того, вчора через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

У відомстві додають, що через бомбардування та обстріли військами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку війни окупанти примусово вивезли до Росії понад 300 тисяч дітей.

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