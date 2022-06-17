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Число жертв-дітей російської агресії в Україні зросло: нові дані

Фото: число жертв-дітей російської агресії в Україні зросло (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З яких 322 дитини загинуло та отримали поранення 581.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Як зазначають у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Зокрема, стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполя в період з березня по травень.

У Генпрокуратурі додають, що через бомбардування та обстріли росіян пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ракетного удару по Миколаєву одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, в тому числі і дитина.

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Діти війниВійна Росії проти України