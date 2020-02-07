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Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло втрое

Новости » Общество     07.02.2020 - 06:50
Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло втрое
Фото: круизный лайнер (Getty/Kyodo)

На лайнере Diamond Princess уже 61 больной

Втрое возросло число заразившихся коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Известно, что коронавирус нового типа диагностировали еще у 41 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 61 человек. Проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера Diamond Princess начались после того, как у одного из путешестовавших диагностировали коронавирус.

По итогам проверки 3 февраля вирус был обнаружен у 10 человек. После этого лайнер поставили на двухнедельный карантин. Всего на борту находится 2666 пассажиров и около тысячи членов экипажа.

Напомним, Япония ранее заявила, что не допустит в страну иностранцев с круизного лайнера Westerdam, который направляется к ее берегам из Гонконга. Запрет вступит в силу с пятницы, 7 февраля в соответствии с иммиграционным законодательством Японии.

Ранее Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

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