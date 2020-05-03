Число заражених коронавірусом у світі наближається до 3,5 млн

У світі число заражених коронавірусом станом на ранок 3 травня становить 3 484 176 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometers.

Так, померли від COVID-19 вже майже 245 тис. людей у всьому світі. Найбільше смертей, більше 67 тис., зафіксовано в США.

Крім того, близько третини інфікованих у світі, припадає на США. Там зафіксували 1,16 млн випадків інфікування. Також серед лідерів залишаються Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Німеччина.

Росія і Туреччини присоиденилась до них, оскільки число заражених в цих країнах перевищило 120 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося, що майже половина американських штатів на чолі з Техасом і Джорджією починають відновлювати роботу після декількох тижнів карантину, в той час як інша частина штатів навпаки посилює обмеження через коронавіруса.

РБК-Україна писало, що США Дональд Трамп заявив про наявність у нього інформації, яка підтверджує, що джерелом коронавіруса COVID-19 стала лабораторія в Уханьском інституті вірусології в Китаї.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Крім того, глава ВООЗ заявив, що пандемія коронавіруса далека від завершення. При цьому Гибреисус звернув увагу на те, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.