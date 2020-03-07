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Число заражених коронавірусом у світі перевищило 100 тис.

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 05:24
Число заражених коронавірусом у світі перевищило 100 тис.
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Загинули понад 3,4 тис. заражених

В результаті спалаху коронавіруса загинули вже понад 3400 осіб, інфіковано понад 101,9 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що кількість випадків захворювання в США перевищила 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджені або ймовірних підтверджених випадках. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Захворюваність в Південній Кореї перевищила 6,7 тис., Сеул оголосив сьогодні про 480 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 6 767. У Південній Кореї найбільше випадків зараження вірусом відбувається за межами Китаю.

Число жертв в Ірані зростає: щонайменше 124 людини померли від коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що на борту круїзного лайнера Grand Princess, якому відмовлено у в'їзді в Сан-Франциско, коронавірусом заразився 21 людина.

РБК-Україна писало, що в Колумбії та Коста-Ріка повідомили про перший випадок зараження новим різновидом коронавіруса COVID-2019.

Біля берегів США на круїзному лайнері 21 людина інфікована коронавірусом У Колумбії та Коста-Ріці зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
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