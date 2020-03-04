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Кількість заражених коронавірусом в Білорусі стрімко зростає

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 10:20
Кількість заражених коронавірусом в Білорусі стрімко зростає
Фото: коронавірус (biv.com)

У Білорусі вже захворіли 6 людей

Шість випадків коронавірусу підтверджено в Білорусі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Володимир Караник, передає видання "БЕЛТА".

Видання пише, що всі випадки виявлені в результаті активних заходів.

"Всі шестеро людей відчувають себе цілком задовільно. Станом на сьогоднішній ранок температури немає ні у кого, проводиться динамічне спостереження", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося про два випадки зараження коронавірусом в Білорусі.

Нагадаємо, в Польщі зафіксували перший випадок зараження на коронавірус.

Також вчора в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворів житель Чернівців, який разом з дружиною приїхав з Італії. У МОЗ почали працювати з особами, з якими контактував цей чоловік.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в світі захворіли понад 90 тис. людей в 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

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