Кількість заражень коронавірусом серед олімпійців у Токіо продовжує зростати

Два спортсмени в Олімпійському селі Токіо отримали позитивний результат на COVID-19. Організатори підтвердили нові випадки всього у неділю, за кілька днів до початку Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На даний час у селі підтверджено три випадки захворювання. Перший випадок був зареєстрований в суботу після того, як людина, яка не є спортсменом, дала позитивний результат.

Організатори повідомили, що в неділю за межами Олімпійського села у третього спортсмена був позитивний результат. Імена та національності не розголошуються.

Олімпійські ігри в Токіо-2020 почнуться в п'ятницю, 23 липня, але зростає занепокоєння з приводу небезпеки поширення COVID, оскільки зараз з іграми пов'язано 55 підтверджених випадків захворювання, включаючи офіційних осіб і підрядників.

За даними Томаса Баха, президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК), станом на п'ятницю до Японії приїхало понад 15 тисяч олімпійців. В Олімпійському селі, що складається з 21 житлового будинку, розміститься близько 11 тисяч спортсменів.

Бах визнав критику щодо проведення Олімпійських ігор під час пандемії, але також захистив вжиті превентивні заходи.

"Ми добре обізнані про скептицизм деяких людей тут, в Японії", - сказав він на прес-конференції в суботу. - Я звертаюся до японців із закликом вітати спортсменів на їхніх змаганнях".

Цього місяця організатори оголосили, що на майданчиках в Токіо не буде глядачів через надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом в місті - безпрецедентний крок, за словами представника МОК.

Олімпійське село обладнане центрами тестування і здоров'я COVID з покажчиками, що нагадують жителям про необхідність надягати маски для обличчя і перебувати на відстані не менше одного метра один від одного. Спортсмени будуть відслідковуватися і перевірятися на COVID щодня; у разі позитивного результату тесту вони будуть переведені в ізолятор за межами Олімпійського села і не зможуть брати участь у змаганнях.