Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

"Число погибших в результате двойного землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 бала, произошедших в районах Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, увеличилось до 44 218 человек", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что из зоны землетрясений эвакуировали 528 146 человек.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.