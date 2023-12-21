RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число погибших из-за стрельбы в Праге увеличилось: среди них нет украинцев

Фото: число погибших из-за стрельбы в Праге увеличилось (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

В Праге сегодня, 21 декабря, из-за стрельбы в университете известно уже о 15 погибших. Украинцев в их числе нет.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Novinky.cz, Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского и комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко для РБК-Украина.

Количество раненых и российский пример

Начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что стрелок убил не менее 15 человек и ранил не менее 24 человек в университете Праги. При этом сообщников у него не было. 

Он совершил самоубийство в момент, когда по нему вели огонь полицейские, уточнил Вондрашек. 

Сейчас полиция проверяет сообщения стрелка в соцсетях, которые могут свидетельствовать о том, что он брал пример с российской восьмиклассницы. Она в начале декабря расстреляла в школе Брянска двух человек, еще пятеро - получили ранения. После стрельбы школьница покончила жизнь самоубийством. 

Заседание правительства

При этом, по информации Novinky.cz, правительство Чехии соберется на экстренное заседание сегодня, 21 декабря. Оно пройдет в 21:00. 

Отсутствие украинцев среди жертв и пострадавших

"По информации чешской полиции, по состоянию на данный момент украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге", - рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина. 

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на инцидент. 

"Я глубоко шокирован новостями о трагических событиях в Праге, в результате которых погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю быстрого выздоровления раненым", - написал глава государства. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 21 декабря, неизвестный начал стрельбу в университете Праги. Согласно последним данным, было известно о 11 погибших и более 20 раненых в результате инцидента. 

Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМИД УкраиныЧехияполиция