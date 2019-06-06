Кількість затриманих мігрантів з Мексики у США в травні стала найбільшою за 13 років

Правоохоронці США затримали понад 130 тис. осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон у травні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланям на Xinhua.

Зазначається, що це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років.

Із 132 тис. 887 осіб затриманих, 84 542 були людьми, які подорожували сім'ями. Ще 11 ти. 507 - це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми.

Кількість затримань у травні загалом зросла на 34% порівняно з 99,304 у квітні. Ще 11391 чоловік були відвернуті в травні.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готується ввести нові мита щодо Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією. Нові переговори заплановані на четвер, 6 червня.