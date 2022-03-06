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Кількість українських біженців з початку війни перевищила 1,5 млн, - ООН

Автор: Валерія Поліщук

З початку війни Росії проти України за кордон виїхало понад 1,5 млн осіб. Зокрема, вони отримали статус біженця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли в сусідні країни — це найбільш швидко розвивається криза біженців в Європі з часів Другої світової війни", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям.

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ООНБіженціВійна Росії проти України