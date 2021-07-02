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Число зниклих безвісти при обваленні будинку в Маямі скоротилося до 128

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Маямі , П'ятниця 02 липня 2021 19:39
Число зниклих безвісти при обваленні будинку в Маямі скоротилося до 128 Фото: число зниклих при обваленні житлового будинку в Майамі скоротилося (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість зниклих безвісти в результаті обвалення будинку в Маямі (штат Флорида) скоротилося до 128. Стала відома доля 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави округу Маямі -Дейд Даніелли-Лівайн Кави.

За її словами, детективи продовжують пошуки тих, хто вважається зниклими безвісти. В результаті цієї роботи була встановлена доля 15 осіб. "У деяких випадках сім'ї повідомляли, що вони могли перебувати в будівлі, що обвалилася, проте вдалося встановити, що це не так", - сказала Кава.

"Таким чином, невідомою залишається доля 128 осіб", - додала вона.

Нагадаємо, що в США в штаті Флорида обвалився будинок 24 червня. Це сталося вночі, коли жителі міцно спали. В результаті трагедії влада оголосила про масштабну рятувальну операцію. Жертв стає все більше з кожним днем.

Зазначимо, 2 червня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Маямі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

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