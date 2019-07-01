Число постраждалих від вибуху у Кабулі наближається до сотні

Число постраждалих від вибуху в дипломатичному районі Кабулу (Афганістан) зросла до 93 людей. Про це поінформував чиновник Міністерства охорони здоров'я країни Вагід Майер, повідомляє CBS News.

Він зазначив, що кількість постраждалих ще може зрости.

"Чиновник МОЗ (Афганістану, - ред.) Вагід Майер повідомив про 93 постраждалих і щонайменше одного загиблого від вибуху", - зазначає CBS News.

Чиновник додав, що перестрілка між поліцейськими і бойовиками ще триває, а тому дістатися до району, де раніше стався вибух, важко.

Підкреслимо, терористичне угрупування "Талібан" вже взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабулі стався сильний вибух у поліцейському районі №16, який спричинив загибель 10 осіб і поранення 16 осіб. За даними Aljazeera, поруч з міністерством вибухнула замінована машина, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі Міноборони.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти в Тунісі 27 червня. Так, вибухи сталися недалеко від посольства Франції і в районі казарм Головного управління національної безпеки Тунісу. Один зі смертників намагався проникнути всередину будівлі, але його зупинила охорона.