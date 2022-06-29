Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

За даними відомства, 28 червня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Бахмуті Донецької області, в результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, 28 червня в результаті ракетних обстрілів російських військ Очакова Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля і дівчатка 14 і 15 років.

Також стало відомо, що 27 червня під час розбору завалів в центральному районі Маріуполя 15-річний підліток підірвався на гранаті, в результаті чого отримав поранення.