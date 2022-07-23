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Кількість постраждалих від удару під Кропивницьким знову зросла

Фото: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Кількість поранених зросла до 19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Станом на зараз, маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу. Їх життю нічого не загрожує. Всім надана кваліфікована медична допомога", - пише Райкович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні російські військові вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького. Ворог випустив 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Перед цим було відомо, що кількість порених через ракетний удар зросла до 16 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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