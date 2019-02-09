Кількість постраждалих в результаті зіткнення двох потягів в Іспанії вдвічі зросла

Фото: на місці аварії в Каталонії (ccma)

В результаті зіткнення загинув машиніст одного з потягів

В результаті лобового зіткнення потягів між містами Манреза та Сан Бісенс-да-Кастальєт у провінції Барселона загинула одна людина та 105 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

В результаті зіткнення загинув машиніст одного з потягів. Постраждали 105 людей, серед них шість людей перебувають у вкрай важкому стані, стан ще 15 менш загрозливий. Незначні поранення отримали 37 людей, а 47 постраждалим медики надали допомогу на місці.

Зіткнення сталося увечері в п'ятницю, 8 лютого, між Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манресою.

Всього у двох потягах їхали близько 400 людей. На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліція, причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, 5 лютого в Канаді в провінції Британська Колумбія зійшов з рейок товарний поїзд, в результаті чого загинули три людини - інженер, провідник і провідник-стажист.