Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва зросла до сотні

В Киргизії після проведення спецоперації із затримання колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва постраждали 98 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

Як повідомляється, за два дні - 7 і 8 серпня - всього за медичною допомогою звернулися 98 осіб.

Один постраждалий - Усен Ниязбеков, співробітник "Альфа" - помер, 11 співробітників силових структур були переведені у військовий госпіталь, 13 постраждалих отримують стаціонарне лікування, 83 постраждалих відправлені на амбулаторне лікування.

За станом на 8 серпня в організації охорони здоров'я було доставлено 20 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

8 серпня після довгих переговорів Алмазбек Атамбаєв сам здався владі, після чого його затримали.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.