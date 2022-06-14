Кількість постраждалих від падіння ракети у Львівській області зросла

Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Їм надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького .

Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, українська ППО збила над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню. Постраждали люди.

Сьогодні під час повітряних тривоги, яка лунала майже по всій Україні, було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України.

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