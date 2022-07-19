Кількість постраждалих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

Понад 1019 дітей постраждали внаслідок збройної агресії Росії. З них загинули 353 дитини: понад 676 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

Найбільше з початку повномасштабного вторгнення постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Так: в ніч на 19 липня в результаті ракетних обстрілів Одеського району Одеської області отримали поранення шість осіб, серед яких 5-тимісячна дитина.

Крім того, стало відомо про поранення дев'яти дітей від 4 до 16 років в результаті обстрілу цивільних об'єктів Запорізької області.