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За нарушение языкового закона стали чаще наказывать: какие регионы в "лидерах"

Фото: Число нарушений языкового закона в Украине выросло (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

С октября 2024 года зафиксировано 216 нарушений украинского языка. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2023 годом, когда было составлено 128 протоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опендатабот.

Несмотря на сокращение количества обращений граждан, штрафы и предупреждения применяются активнее.

В этом году украинцы подали 1 808 обращений по поводу нарушений языкового закона - в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем поступает 180 обращений в месяц, тогда как в 2023 году этот показатель достигал 300.

Большая часть обращений касалась отсутствия украинской версии сайтов - 525 жалоб, или 29%. Обслуживание на русском языке вызвало 288 обращений (16%), еще 14% жалоб были связаны с рекламой.

Киев стал лидером по числу жалоб - 706 случаев. В список регионов с наибольшим количеством нарушений также вошли Одесская область (326 обращений), Харьковская область (149 обращений) и Днепропетровская область (148 обращений).

Протоколы за нарушения языкового закона в основном касались отсутствия украинской версии сайтов (ст. 27 Закона), что составляет 42% от общего числа. За год количество таких нарушений увеличилось в 3 раза.

Секретариат Уполномоченного уже наложил 64 штрафа за нарушения языкового законодательства - это в 3 раза больше, чем за весь 2023 год. Кроме того, выдано 91 предупреждение, что также превышает прошлогодние 61.

Напомним, что недавно в Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского возникла конфликтная ситуация во время лекции. Преподавательница решила продемонстрировать учебные видео российского происхождения.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что первые "языковые инспекторы" - волонтеры должны начать работу в городе с 28 октября.

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