Кількість загиблих під час вибуху в порту Бейрута зросла до 220 осіб

Рятувальники працюють цілодобово в пошуках жертв
Кількість загиблих унаслідок вибуху в Бейруті досягло 220 осіб. Зниклими безвісти залишаються понад 110 осіб.
Про це повідомив губернатор Бейрута Марван Абуд, передає UJ CityNews.
Майже 6 тис. людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Як повідомляє ArabNews, рятувальники працюють цілодобово в пошуках сигналів стільникових телефонів зниклих безвісти після вибуху.
Команди кажуть, що їм заважають уламки, в тому числі бетонні уламки зерносховищ, зруйнованих вибухом.
Військові водолази, які обшукують порт в пошуках жертв, виявили тіло, відкинуте силою вибуху на 500 метрів.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.
Як повідомили правоохоронці Лівану, в порту стався вибух селітри, яка зберігалася в одному з портів. Вона була конфіскована з корабля, який належав громадянину Росії та був заарештований в порту Лівану ще у 2013 році.
Серед жертв вибуху в ліванській столиці Бейруті є українець, загиблий виявився 32-річний економіст Вільям Азар.