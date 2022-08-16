Кількість загиблих після вибуху в торговому центрі у Вірменії зросла

В ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 15 тіл, з них шість упізнаних, дев'ять ідентифікувати поки не вдалося.

У медустанови Єревана звернулися 60 постраждалих, 12 з них залишаються на лікуванні, 48 отримали допомогу і виписані. Зниклими безвісти значилися 18 осіб.

На 15 серпня в роботах на місці брали участь 185 рятувальників, були залучені 20 водовозів, сім додаткових одиниць техніки мерії Єревана.

Нагадаємо, 14 серпня у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Спалахнула пожежа на складі піротехніки, частина будівлі обвалилася.

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