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Кількість загиблих після вибуху в торговому центрі у Вірменії зросла

Фото: кількість загиблих під час вибуху в Єревані збільшилася (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

Число загиблих в результаті вибуху в торговому гуртово-роздрібному центрі (ТЦ) "Сурмалу" в столиці Вірменії Єревані досягла 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МНС Вірменії.

В ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 15 тіл, з них шість упізнаних, дев'ять ідентифікувати поки не вдалося.

У медустанови Єревана звернулися 60 постраждалих, 12 з них залишаються на лікуванні, 48 отримали допомогу і виписані. Зниклими безвісти значилися 18 осіб.

На 15 серпня в роботах на місці брали участь 185 рятувальників, були залучені 20 водовозів, сім додаткових одиниць техніки мерії Єревана.

Нагадаємо, 14 серпня у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Спалахнула пожежа на складі піротехніки, частина будівлі обвалилася.

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Ереван