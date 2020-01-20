Число загиблих під час ракетного обстрілу в Ємені знову зросло

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За даними AFP, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 116 осіб

В Ємені щонайменше 110 солдатів урядових сил загинули в результаті ракетної атаки, імовірно здійсненої повстанцями-хуситами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами речника збройних сил Ємену Абду Абдула Маглі, це - одна з найбільш смертоносних атак з боку повстанців-хуситів, вчинених з початку громадянської війни в країні.

За інформацією AFP, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 116 осіб.

Зазначимо, що ракета влучила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, що розташований в 115 кілометрах від столиці країни міста Сани, яке перебуває під контролем хуситів.

Невдовзі після нападу президент країни Мансур Хаді звинуватив у ньому повстанців-хуситів. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати 20 січня також засудили атаку та поклали за неї відповідальність на хуситів.

"Саудівська Аравія рішуче засуджує терористичну атаку, вчинену бойовиками-хуситами", - йдеться у повідомленні.

За оцінками ООН, війна в Ємені з 2014 року забрала життя вже понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, в Ємені щонайменше 70 солдатів урядових сил 19 січня було вбито в результаті ракетної атаки.

Як повідомляло РБК-Україна, під час ракетного обстрілу військового навчального табору в єменському місті Маріб загинули 60 військовослужбовців, десятки людей отримали поранення.