Кількість загиблих в Україні дітей через війну різко зросла: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 721 дитина. З них 261 дитина загинула і ще понад 480 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській-15.
За даними відомства, напередодні в результаті обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний молодий чоловік.
Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 і поранення 14 дітей в результаті російських обстрілів Маріуполя.
Нагадаємо, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.