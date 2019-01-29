Кількість загиблих через торнадо в Гавані зросла до 4

Фото: наслідки торнадо на Гавані (twitter.com Ginjjah)

В результаті торнадо постраждали 195 людей

До чотирьох людей зросла кількість жертв руйнівного торнадо, який в ніч на понеділок обрушився на Гавану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Повідомляється, що в результаті торнадо постраждали 195 людей, стан 12 з них оцінюється як важкий. Місцеві влади відзначили, що число жертв може збільшитися.

За попередніми оцінками, збиток нанесений 1238 житловим, господарським будівлям і соціальним об'єктам, з них 124 зруйновані повністю і 225 - частково.

РБК-Україна повідомляло, що 28 січня на Гавану обрушився потужний торнадо. Президент Куби Мігель Діас-Кориця Бермудес повідомляв про трьох загиблих і 172 постраждалих.

Нагадаємо, 3 грудня 2018 року через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждала щонайменше 21 людина. За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє постраждалих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження.

До цього у США від трьох торнадо загинули щонайменше чотири людини, інфраструктура постраждала від сильного вітру і повеней. Так, сильний вітер зареєстрували в штатах Кентуккі, Теннессі і Арканзас. Три випадки загибелі людей встановлені в штаті Кентуккі, четверта смерть - в штаті Арканзас.