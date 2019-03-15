Число загиблих при стрілянині в мечетях у Новій Зеландії досягло 27

Також відомо про 30 постраждалих при стрілянині в Новій Зеландії

Число погибших при стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия) достигло 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что на данный момент известно о не менее 27 погибших и 30 раненых. Отметим, в момент нападения в мечетях в Линвуде и на Динс-авеню находились несколько сотен прихожан. Неизвестные с оружием устроили стрельбу сразу после пятничной молитвы.

Отметим, по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой. На нападение его подтолкнул теракт, совершенный радикальными исламистами в 2017 году в Стокгольме, когда погибли пять человек и 14 были ранены. Кроме того, он снимал расстрел в мечети на видео и транслировал его онлайн в течение 17 минут.

Также известно о четырех задержанных - трех мужчинах и одной женщине. С ними работают следователи.

Напомним, по данным очевидцев, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.