Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті збільшилася до 1419 осіб

Лікарня на південному заході Гаїті, де потужний землетрус зруйнував будинки, магазини та інші будівлі за вихідні, була настільки переповнена пацієнтами, що багатьом доводилося лежати у внутрішніх двориках, коридорах і верандах. Потім наближення шторму, яке, як очікувалося, залило зону землетрусу в понеділок ввечері, змусило чиновників перемістити їх, враховуючи погані умови, в лікарні.

Багатьом з поранених довелося чекати допомоги під палючим сонцем на злітній смузі аеропорту.

"Ми планували поставити намети (у внутрішніх двориках лікарень), але нам сказали, що це небезпечно", - сказав Геде Петерсон, директор лікарні загального профілю Les Cayes.

Це не перший випадок, коли персонал змушений імпровізувати. Холодильне обладнання в морзі лікарні не працювало протягом трьох місяців, але після землетрусу в суботу персоналу довелося зберігати до 20 тіл в невеликому приміщенні. Родичі швидко прийшли віднести більшість тіл в приватні служби для негайного поховання. До понеділка в морзі було всього три тіла.

Землетрус, що стався приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці Порт-о-Пренс, мало не зруйнував кілька міст і викликав зсуви, що ускладнили рятувальні роботи в країні, яка є найбіднішою в Західній півкулі.

Гаїті вже боролася з пандемією коронавірусу, бандитизмом, загостренням бідності і політичною невизначеністю після вбивства 7 липня президента Жовенеля Моіза, а нещодавно землетрус змусив жителів вибігти на вулиці.