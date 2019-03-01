Кількість загиблих в результаті вибуху в Сомалі зросла до 29

В результаті вибуху постраждало 80 осіб

В результате подрыва автомобиля в Могадишо (Сомали) погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает Reuters.

Также в результате взрыва пострадали 80 человек. Как сообщается, в Могадишо произошел сильный взрыв, после чего началась ожесточенная перестрелка. Ранее РБК-Украина сообщало о 25 погибших.

Напомним, в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. На военном контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца в столице Могадишу и Национального театра около 9:30 утра по местному времени прогремел взрыв. Смертник подорвал взрывчатку в своем автомобиле на пункте пропуска. После этого, когда на место приехали полиция и медики, был взорван еще один автомобиль.

В Сомали в начале ноября террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в отель Sahafi, который расположен недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением. Тогда в результате трех взрывов погибло 53 человека, еще более 100 получили ранения.