У столиці Сомалі підірвали автомобіль, є загиблі

Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/CALANKAMEDIA)

Внаслідок вибуху загинули 25 людей

Жертвами підриву автомобіля в Могадішо (Сомалі) стали не менше 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA в Twitter.

Як повідомляється, в Могадішо стався сильний вибух, після чого почалася запекла перестрілка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сомалійській столиці Могадішо 14 січня стався вибух.

РБК-Україна писало, що в результаті теракту в Сомалі 22 грудня загинули 17 осіб. На військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішо і Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом прогримів вибух. Смертник підірвав вибухівку в своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція і медики, був підірваний ще один автомобіль.

У Сомалі на початку листопада терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, який розташований недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом.