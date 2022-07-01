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Кількість загиблих в результаті удару по Одеській області збільшилася

Фото: Кількість загиблих в результаті удару по Одеській області збільшилася (t.me/kt20220224)
Автор: Валерія Поліщук

В Одеській області в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району загинули щонайменше 18 осіб, серед них двоє дітей. При цьому постраждали 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"Терор - звична тактика Росії. Спочатку вони прикривають свої злочинні дії "актом доброї волі", а потім завдають ракетних ударів по наших мирних містах", - заявив він.

Тимошенко повідомив, що удар був нанесений по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

"Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку. Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з 1 по 9 поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу", - написав він.

Фото: наслідки удару по Одеській області (t.me/kt20220224)

Нагадавши, у Миколаєві сьогодні вранці прогриміла серія потужних вибухів.

Крім того, 29 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на даний момент відомо про вісім загиблих.

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