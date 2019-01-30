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Кількість загиблих в результаті прориву дамби в Бразилії зросла до 84

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 11:55
Кількість загиблих в результаті прориву дамби в Бразилії зросла до 84

Кількість зниклих безвісти зросло до 276

Кількість загиблих в результаті прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 84 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Місцева влада повідомила, що кількість зниклих безвісти зросла до 276. Рятувальники продовжують пошуки людей, що вижили в районі Брумадинью, штат Мінас-Жерайс.

Нагадаємо, дамба, яка стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня у муніципалітеті Брумадинью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду. У міністерстві охорони здоров'я Бразилії повідомили, що вже підготували 150 місць в клініках для місцевих жителів, які могли постраждати через інцидент.

Після цього президент Бразилії Жаир Болсонару в Twitter висловив співчуття у зв'язку з подією.

РБК-Україна писало, що у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро у суботу, 10 листопада, через сильну зливу стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

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