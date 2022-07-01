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Кількість загиблих при ракетному ударі по Сергіївці досягла 21, - Братчук

Фото: рятувальник на місці удару в Сергіївці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

Число загиблих в результаті ракетного удару по курортній Сергіївці в Одеській області досягло 21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука на телемарафоні.

"На жаль, до списку тих людей, які загинули, на цю хвилину додалася ще одна загибла особа. Тобто, вже маємо сумний рахунок - 21. І дійсно серед цих 21 загиблих є хлопчик 12 років", - зазначив Братчук.

Він також уточнив, що кількість постраждалих не збільшується.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня ракетні війська завдали кілька ракетних ударів, в результаті зруйновано дев'ятиповерхівку і базу відпочинку в Сергіївці.

Також стало відомо, що від удару постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

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ОдесаВійна Росії проти України