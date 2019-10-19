Число загиблих через прорив дамби в Росії зросло

Фото: наслідки прориву дамби в Росії (mchs.gov.ru)

В результаті інциденту загинули щонайменше 13 людей

Число загиблих в результаті прориву дамби в Росії досягло 13 осіб. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Повідомляється, що на даний момент відомо про 13 загиблих. Стільки ж осіб числяться зниклими безвісти, ще 19 постраждали.

За уточненими даними, прорив дамби в районі села Щетинкино (Красноярський край) на золотодобувній копальні стався близько 02:00 за київським часом. В результаті інциденту вода затопила вагончики, в яких жили до 80 робітників.

Зазначимо, раніше було відомо про 10 жертв прориву дамби.

Нагадаємо, в січні 2019 року в результаті пошкодження хвостосховища на залізнорудній шахті стався прорив дамби в бразильському Брумадінью. Прорив стався опівдні, селевая маса накрила адміністративну територію шахти, де обідали сотні робочих.

За офіційними даними, в результаті трагедії загинули 248 осіб, ще 22 до цих пір числяться зниклими безвісти. Через день після прориву греблі влада Бразилії анонсували штраф компанії Vale, яка була власником дамби, в розмірі 250 млн реалів.