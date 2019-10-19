ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число загиблих через прорив дамби в Росії зросло

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 09:47
Число загиблих через прорив дамби в Росії зросло
Фото: наслідки прориву дамби в Росії (mchs.gov.ru)

В результаті інциденту загинули щонайменше 13 людей

Число загиблих в результаті прориву дамби в Росії досягло 13 осіб. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Повідомляється, що на даний момент відомо про 13 загиблих. Стільки ж осіб числяться зниклими безвісти, ще 19 постраждали.

За уточненими даними, прорив дамби в районі села Щетинкино (Красноярський край) на золотодобувній копальні стався близько 02:00 за київським часом. В результаті інциденту вода затопила вагончики, в яких жили до 80 робітників.

Зазначимо, раніше було відомо про 10 жертв прориву дамби.

Нагадаємо, в січні 2019 року в результаті пошкодження хвостосховища на залізнорудній шахті стався прорив дамби в бразильському Брумадінью. Прорив стався опівдні, селевая маса накрила адміністративну територію шахти, де обідали сотні робочих.

За офіційними даними, в результаті трагедії загинули 248 осіб, ще 22 до цих пір числяться зниклими безвісти. Через день після прориву греблі влада Бразилії анонсували штраф компанії Vale, яка була власником дамби, в розмірі 250 млн реалів.

США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петрівському
Новини України Російська Федераціяпрорыв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся