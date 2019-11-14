Число загиблих через обстріли Ізраїлю території сектора Гази зросла до 32

В результаті нових обстрілів Ізраїлю території сектора Газа загинули, ще шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що всі загиблі були цивільними особами, серед яких були медичні працівники. Таким чином, кількість загиблих за останні 48 годин збільшилася до 32 людей.

"Медики сказали, що 32 палестинця були вбиті, принаймні третина з них мирні жителі", - йдеться в повідомленні.

Серед убитих у четвер в результаті нападу на будинок в Дейр-ель-Балахе були жінка і дитина. Ще 12 осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих за два дні збільшилася до 18.

РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Причиною стала ліквідація Ізраїлем одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. У заяві "Ісламського джихаду" говориться, що дружина аль-Атти також була вбита під час вибуху, а сам бойовик здійснив "героїчне дія", коли його ліквідували.