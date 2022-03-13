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Кількість загиблих при обстрілі Яворівського полігону досягла 35

Автор: Сергей Новиков

В результаті ракетного обстрілу Яворівського полігону і Міжнародного центру миротворчості і безпеки у Львівській області загинули не менше 35 осіб. Ще 134 з різним ступенем поранень знаходяться в госпіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської обласної віськової адміністрації Максима Козицького.

За його словами, на 12:00 майже всі пожежі на території загашені, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали більшу частину завалів.

"Мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження знаходяться в госпіталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому стежте виключно за офіційними повідомленнями", - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті російського удару по Миколаєву загинули 9 осіб.

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Яворовский полигонВійна Росії проти України