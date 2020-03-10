Кількість загиблих при обстрілі військової вантажівки на Донбасі зросла

З початку поточної доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Крім того, в результаті попадання протитанкової керованої ракети двоє військових загинули, ще сім отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як наголошується, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Восток" було зафіксовано обстріл поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки Другої, поруч з Авдіївкою.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Оріхове, в районі Новоолександрівки, неподалік населеного пункту Хутір Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ".

"За уточненими даними, в результаті попадання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням. Крім цього, в результаті ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один і отримали поранення ще чотири українських військових. Боєць загинув в ході обстрілу позицій біля населеного пункту Піски. За даними штабу ООС, бойовики застосували на цій ділянці протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.