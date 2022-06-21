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Кількість загиблих при обстрілі Харкова знову зросла

Фото: наслідки обстрілу Харкова (facebook Сергія Болвінова)
Автор: Ілона Свиридова

Число загиблих в результаті обстрілу Харкова 21 червня 2022 року досягло п'яти, ще 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові споруди. Жодного військового об'єкта. Попередньо, з РСЗВ "Ураган". На жаль, 5 загиблих, 11 поранених", - зазначив він.

За його словами, слідчі проводять огляд місця обстрілу, відкрито кримінальну справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Фото: наслідки обстрілу Харкова (facebook Сергія Болвінова)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сьогоднішнього обстрілу в Харкові загинула дитина.

Також стало відомо про обстріл депо Харківського метрополітену, в результаті постраждала одна особа.

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ХарківВійна Росії проти України