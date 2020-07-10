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Кількість відмов українцям у в'їзді в ЄС в 2019 році зросла на чверть

Брюссель, П'ятниця 10 липня 2020 15:51
Кількість відмов українцям у в'їзді в ЄС в 2019 році зросла на чверть
Фото: прапори ЄС (flickr)
Автор: Лера Полищук

В Євросоюзі незаконно проживають українців зросла на 11%

Кількість відмов українцям у в'їзді в Шенгенську зону за минулий рік збільшилася на 25%. При цьому кількість українців, визнаних незаконно проживають в Євросоюзі, збільшилася на 11%.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії.

В той самий час, кількість заяв на надання притулку, які подавали українці скоротилася на 5% - з 10 035 заяви до 9505. А рівень визнання таких заяв знизився до 10,2%, у порівнянні з показниками 2018 року на 17,3%.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії повідомили, що Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму.

Крім того, днями в Грецію не пустили групу туристів з України і помістили їх в поліцейський ізолятор на території аеропорту Афін.

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