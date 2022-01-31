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Кількість хворих на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні зросла до 119

Автор: Ольга Белей

У Китаї вже у 119 спортсменів і членів делегацій спортивних команд зимової Олімпіади в Пекіні виявили COVID-19. Китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За останні чотири дні в Китаї було виявлено близько 119 випадків зараження COVID-19 серед спортсменів і персоналу, пов'язаного із зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні", - пише видання.

Зокрема, як повідомляється в повідомленні, в неділю організаційний комітет Олімпіади поінформував про 34 випадки COVID-19 серед спортсменів і членів делегацій, і вже в понеділок з'явилася інформація про 119 хворих.

Підкреслюється, що китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження, тому спортсменам і членам делегацій забороняються будь-які контакти за межами Олімпіади.

Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор у Пекіні заплановано на 4 лютого.

Відзначимо, Китай повідомив про зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників. З п'ятниці ситуація сильно змінилася.

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Олімпіада