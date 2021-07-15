Чисельність ЗСУ може зрости на 11 тисяч: Раді рекомендують схвалити закон Зеленського

Чисельність Збройних сил України може зрости на 11 тисяч осіб. Верховній раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.
Чисельність ЗСУ, згідно з проектом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військових.
Нагадаємо, наприкінці червня Рада ухвалила цей документ за основу.
Як писало РБК-Україна, в кінці травня глава держави вніс законопроект до парламенту.
Даний закон пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Він передбачає створення територіальної оборони України.