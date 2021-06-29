Чисельність ЗСУ може зрости: Рада прийняла за основу закон Зеленського

Документ підтримали 320 парламентаріїв.

Чисельність ЗСУ, згідно з законом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч чоловік, в тому числі 204 тисячі військових.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту схвалити цей закон.

Нагадаємо, в кінці травня глава держави вніс цей документ до парламенту.

Як писало РБК-Україна, цей документ пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

Так, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.