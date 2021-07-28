Посадовців "Укразалізниці" судитимуть через 58,6 млн гривень збитків на псевдоремонті

Згідно з даними слідства, серед обвинувачених у розкраданні:

ексголова одного з підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу "Укрзалізниці";

колишні заступники вищезгаданого ексголови;

екскерівники та чинні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень;

голови виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій акціонерного товариства.

Пресслужба відзначає, що у період з 2015 по 2016 рік, зловмисники незаконно заволоділи 58,6 млн гривень внаслідок організації псевдоремонту дизель-поїздів.

"Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ "Укрзалізниця", із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації більше 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.



Експертиза, зі свого боку, встановила, що усі кошти були привласнені зловмисниками попри те, що роботи з модернізації не проводилися.