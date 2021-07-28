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Посадовців "Укразалізниці" судитимуть через 58,6 млн гривень збитків на псевдоремонті

Автор: Сергій Пишкін

В Україні судитимуть п’ятнадцять осіб причетних до розкрадання "Укрзалізниці" в особливо великих розмірах. Зловмисники привласнили кошти внаслідок псевдоремонту дизель-поїздів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, серед обвинувачених у розкраданні:

  • ексголова одного з підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу "Укрзалізниці";
  • колишні заступники вищезгаданого ексголови;
  • екскерівники та чинні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень;
  • голови виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій акціонерного товариства.

Пресслужба відзначає, що у період з 2015 по 2016 рік, зловмисники незаконно заволоділи 58,6 млн гривень внаслідок організації псевдоремонту дизель-поїздів.

"Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ "Укрзалізниця", із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації більше 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Експертиза, зі свого боку, встановила, що усі кошти були привласнені зловмисниками попри те, що роботи з модернізації не проводилися.

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