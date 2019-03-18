Чиновників НААН підозрюють у розкраданні 15 га землі під Києвом

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В результаті розкрадання інтересам держави завдано збитків у розмірі майже 44 млн гривень

Правоохоронці 14 березня 2019 повідомили семи особам про підозру у розкраданні особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків у розмірі майже 44 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зокрема, мова йде про екс-президента Національної академії аграрних наук України; співробітника Служби безпеки України, віце-президента НААН, директора ННЦ Інституту землеробства НААН, екс-завідуючого відділом ННЦ Інституту землеробства НААН, завідуючого відділом впровадження ННЦ Інституту землеробства НААН, екс-начальника управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Київській області

Встановлено, що протягом 2013-2014 років підозрювані ініціювали прийняття ряду рішень, в результаті яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі і повинні використовуватися виключно в дослідницьких цілях.

Чиновники НААН у змові з посадовими особами ГУ Держземагентства у Київській області проігнорували вимоги законодавства (ст. ст. 149, 150 Земельного кодексу України) і без погодженням з КМУ і без згоди парламенту прийняли рішення про згоду на припинення права постійного користування земельними ділянками НААН.

В результаті такого рішення ділянки перейшли у власність заздалегідь визначених осіб. Серед одержувачів ділянок не тільки підозрювані, але і співробітники СБУ, посадові особи НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи, які отримали 144 ділянки, на 138 з яких права власності вже оформили.

Детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на 144 ділянки. Суд клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП задовольнив.

Нагадаємо, співробітники слідчого управління поліції в Київській області викрили злочинну схему розкрадання тисячі гектарів державних земель.