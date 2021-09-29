Чиновники та освітяни зможуть уникнути вакцинації: МОЗ додав умову
Міністерство охорони здоров'я України підготувало доопрацьований проект наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Вакцинація від COVID-19 проводиться тільки в разі відсутності медичних протипоказань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:
- Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
- Працівники місцевих державних адміністрацій.
- Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
У порівнянні з першою редакцією документу останній пункт доповнений працівниками закладів вищої освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.
Крім того, документ доповнений пунктом, згідно з яким вакцинація проводиться "в разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".
Нагадаємо, МОЗ розробив наказ, згідно з яким вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою, зокрема, для працівників навчальних закладів та чиновників.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 вересня заявив, що документ перебуває на погодженні.